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Рубрика: Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" при этом дан стабильный прогноз. Подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте на уровне "BBB-/A-3", а также долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB/A-2".

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Агентство отмечает, что неопределенность из-за пандемии коронавируса и американских санкций в отношении России остается высокой. Однако стабильная политическая основа, уровень внешнего и внутреннего долга должны позволить нашей стране выдержать большинство возможных рисков, сообщает ТАСС.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, сохранение S&P рейтинга России на уровне ВВВ со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства РФ по преодолению вызовов 2020 года. Прошлый год показал, что консервативное бюджетное планирование и денежно-кредитная политика, которая проводится в стране, стали залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков, отметил министр.

Текущую экономическую ситуацию в стране премьер-министр Михаил Мишустин считает лишь отклонением, а не уходом с траектории устойчивого экономического роста. "В сфере макроэкономики нашими приоритетами по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке и сохранение низкой инфляции", - заявил глава кабмина. В прошлом году инфляция превысила целевой уровень, "ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам этого года", - отметил Мишустин.

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