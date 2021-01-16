Новости

Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети 22:55
"Дюна", "Матрица", "Том и Джерри": WB выложила трейлер своих премьер 22:17
Полиция блокировала главный терминал аэропорта во Франкфурта 22:11
"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Хендриксом 21:40
В Москве совершен погром в Stalin Doner 21:30
В Россию вылетят 17 спецрейсов с задержавшимися в Германии специалистами 21:23
За сутки в Вооруженных силах вылечился от коронавируса 151 военнослужащий 21:00
Застрявшие фуры остановили МКАД 20:54
Под Ярославлем открылся этап Кубка мира по фристайлу 20:54
Блокировку YouTube-канала "Ахмата" в Чечне назвали "душением свобод" 20:24
В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности 19:43
СК возбудил дело после гибели подростка от веселящего газа 19:20
Президент Гвинеи привился "Спутником V" 19:16
Мясников предупредил об эпидемии опаснее COVID-19 19:15
Через 20-30 лет температура Земли достигнет критической отметки 19:08
Установлен первый мировой рекорд года в легкой атлетике 19:04
Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете 18:25
ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц 18:21
Вильфанд объяснил снежное буйство в Москве 17:56
Автор "Джона Уика" занялся сериалом по миру Dungeons & Dragons 17:49
Вокруг мемориала "Бухенвальд" разгорелся серьезный скандал 17:24
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам 17:19
В Башкирии в аварии с грузовиком погибли четыре человека 17:12
В Москве водителей призвали не мешать уборке снега 16:56
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
Голикова: Массовая вакцинация начнется 18 января
16.01.2021 21:40
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Хендриксом

Текст: Максим Домчев
2015 год. Игрок ПСВ Йоррит Хендрикс и игрок ЦСКА Бибрас Натхо сошлись в игровом эпизоде матча Лиги чемпионов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости 2015 год. Игрок ПСВ Йоррит Хендрикс и игрок ЦСКА Бибрас Натхо сошлись в игровом эпизоде матча Лиги чемпионов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
2015 год. Игрок ПСВ Йоррит Хендрикс и игрок ЦСКА Бибрас Натхо сошлись в игровом эпизоде матча Лиги чемпионов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский "Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с опорным полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Спартак" и "Зенит" не смогли договориться о матче в Дубае

"Полузащитник Йоррит Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Голландский футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае", - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Хендриксу 25 лет, он является воспитанником ПСВ, в составе которого трижды выиграл чемпионат Нидерландов.

"Йоррит Хендрикс - известный игрок, хорошо оснащенный технически, - сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. - Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Фото: в Аргентину доставлена вторая партия "Спутник V"
Германия назвала возможную преграду для достройки "Северного потока-2"
Летчики Северного флота заступили на охрану госграницы России в Арктике
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам
Нурмагомедов объявит решение о возобновлении карьеры в субботу
Федор Кудряшов: Цель сборной на Евро - выход в полуфинал
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030