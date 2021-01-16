"Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с Хендриксом

2015 год. Игрок ПСВ Йоррит Хендрикс и игрок ЦСКА Бибрас Натхо сошлись в игровом эпизоде матча Лиги чемпионов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский "Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с опорным полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом.

"Полузащитник Йоррит Хендрикс успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Голландский футболист в самое ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборе в Дубае", - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Хендриксу 25 лет, он является воспитанником ПСВ, в составе которого трижды выиграл чемпионат Нидерландов.

"Йоррит Хендрикс - известный игрок, хорошо оснащенный технически, - сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. - Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним".