США сократили численность своего контингента в Ираке и Афганистане

Американский военный контингент сокращен в Афганистане и Ираке. Об этом стало известно в пятницу из заявлений исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера, опубликованных на сайте ведомства.

"Сегодня США сократили численность войск в Ираке до 2,5 тысячи по указанию действующего президента Дональда Трампа", - цитирует ТАСС сообщение. В другом заявлении также указывается, что теперь в Афганистане численность войск достигла 2,5 тысячи человек.

В понедельник агентство Reuters передало, что минобороны США не остановило вывод американских войск из Афганистана, несмотря на вступление в действие оборонного бюджета на этот финансовый год. Этот документ запрещает дальнейшее сокращение контингента, пока Пентагон не уведомит Конгресс об оценке рисков, связанных с этим.

Ранее Трамп пообещал всегда бороться за то, чтобы остановить войны с участием американских военных. По его словам, сейчас присутствие вооруженных сил США в Афганистане находится на минимальном за 19 лет уровне. Такая же ситуация в Ираке и Сирии.