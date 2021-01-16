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16.01.2021 23:58
Рубрика: В мире

Столб пепла и дыма на острове Ява поднялся на высоту почти 6 километров

Текст: Андрей Васильев

В Индонезии произошло извержение вулкана на горе Семеру. Он выбросил пепел и дым примерно на 5,6 километра в небо над Явой, самым густонаселенным островом страны. Приказов об эвакуации пока не поступало, о пострадавших не сообщается, уточняет ВВС. Тысячи людей принялись спасаться бегством после извержения вулкана, которое началось в 17.24 по местному времени.

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Тем временем индонезийское Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (NDMA) предупредило жителей, живущих на склонах горы, о том, что они должны быть готовы к продолжающейся вулканической активности. На кадрах, распространенных в соцсетях, виден пепел от вулкана высотой в несколько километров, нависающий над домами. Жителей бассейна реки Кура-Кобокан также призвали следить за возможным селевым потоком "холодной лавы", который может быть вызван интенсивными дождями в сочетании с вулканическим материалом.

Индонезия расположена на Тихоокеанском "Огненном кольце", где сталкиваются тектонические плиты, вызывая частую вулканическую активность, а также землетрясения. Семеру, известный как "Великая гора", самый высокий вулкан Явы и один из самых активных на островах. Это также одно из самых популярных туристических направлений Индонезии. Вулкан ранее извергался в конце 2020 года, когда из близлежащих деревень было эвакуировано около 550 человек.

За последнюю неделю Индонезия пережила несколько оползней, смертельное землетрясение на острове Сулавеси, а также катастрофу самолета Boeing 737 Sriwijaya Air с 62 членами экипажа и пассажирами на борту.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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