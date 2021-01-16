Ученый предсказал спад коронавируса в 2021 году

Распространение коронавируса в России в течение этого года должно пойти на спад. Таким прогнозом с агентством "Москва" поделился доцент МИСиС, специалист по биологической защите Георгий Фролов.

"Это будет связано, в первую очередь, с тем, что очень много людей переболевают самостоятельно. Возникнет так называемое понятие коллективного иммунитета", - отмечает ученый. Вторым фактором, который должен повлиять на спад пандемии, должна стать вакцинация.

"Безусловно, тем, у кого нет антител, надо обязательно вакцинироваться", - добавил собеседник агентства. В числе рисков Георгий Фролов назвал возможный завоз из-за границы новых штаммов вируса.