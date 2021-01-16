В России подготовили план исследований "Спутника V" на онкопациентах

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра им. Гамалеи подготовили план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкозаболеваниями. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его словам, план находится на согласовании в этическом комитете. Уже в ближайшее время начнется отбор онкопациентов для вакцинации. В группу планируется включить около 250 человек. "Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности. Нам понадобится где-то 6-7 месяцев, чтобы оценить влияние вакцины на онкопациентов", - цитирует ТАСС Каприна.

Он добавил, что еще ни в одной стране такие исследования не проводилось, а онкологическим пациентам в вакцинации от коронавируса отказывают.

В декабре сообщалось, что Центр им. Гамалеи планирует подать через 1,5 месяца в Минздрав разрешительный пакет документов для испытаний своей вакцины "Спутник V" на детях и беременных.