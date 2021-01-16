Вирусолог оценил опасность мутаций коронавируса

Корронавирус эволюционирует, но нельзя говорить, что он становится опаснее с каждой мутацией. Об этом заявил вирусолог центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, процесс эволюции нескончаем и в результате возникают разные варианты вирусов. Но не каждая мутация ведет к появлению жизнеспособного вируса. Остаются лишь те, которые находят для себя какую-то нишу и продолжают репродуцироваться, существуя в популяции. "Это происходит в результате естественного отбора. Те варианты вируса, которые не нашли свою нишу, исчезают из природы", - рассказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что SARS-CoV-2, ставший причиной нынешней пандемии, произошел в результате рекомбинации, которая позволила близкородственным вирусам обменяться генетическим материалом, в результате чего возник новый вариант. SARS-CoV-2 является своеобразным "наследником" вируса, который распространился в Китае в 2002 году, хотя и отличается от него определенным образом. Вирусолог подчеркнул, что коронавирус безусловно эволюционирует, но говорить, что он становится опаснее некорректно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции. По ее словам, со временем коронавирус станет сезонной инфекцией, такой же, как грипп. А вот надеяться на то, что он так же внезапно исчезнет, как и появился, не стоит, считает глава ведомства. "Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон", - подчеркнула Попова.