Что можно купить в Trade-in: лучшие бюджетные авто от 300 тысяч рублей

2020 год породил на авторынке хаос: закрытие на карантин дилеров, сокращение производства, ажиотажный спрос из-за возможного дефицита автомобилей и, конечно, рост спекулятивных цен. Все это привело к ограничению предложения на популярные модели авто, а следом и к выметанию со вторичного рынка почти всех интересных вариантов. К осени 2020 года на площадках Trade-in остались либо дорогие автомобили, либо "убитые". А что происходит со вторичным авторынком с наступлением 2021 года?

Для того, чтобы понять, с каким ассортиментом перекупщики и дилеры вошли в 2021 год, мы отсортировали все доступные на середину января предложения по Москве и Санкт-Петербургу, то есть, по главному скоплению подержанных машин.

Само собой, для более объективной картинки мы ограничили поиск иномарками только с автоматической коробкой передач, оригиналом ПТС, заявленным пробегом до 100 000 км и минимальным количеством владельцев. Именно такие варианты стоит рассматривать, если у покупателя есть желание приобрести подержанную машину с минимальным риском как минимум в плане технических неисправностей.

Диапазон 300 000 - 400 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Смотреть автомобили дешевле трехсот тысяч рублей на площадках Trade-in почти бесполезно - чаще всего это будут либо относительно свежие "Жигули", либо потрепанные жизнью малолитражки, либо многообразный китайский автопром.

Последний, собственно, нет смысла рассматривать и за большие деньги, поскольку даже в новом состоянии модели "десятых годов" не отличались особыми эксплуатационными характеристиками и надежностью.

После введения в поиск необходимых параметров, количество предложений на две столицы сократилось… до 30 штук. То есть, о каком-то восстановлении ассортимента говорить пока не приходится. Более того, если прибавить к площадкам частные объявления выборка увеличится всего до 80 предложений. И это на 20 миллионов жителей. Мда…

В диапазоне до 340 000 рублей предлагается "китай", ушатанные "корейцы" и отечественная "Лада Калина" в японской обертке Datsun. Первые модели, на которые можно взглянуть без уныния стали попадаться от 350 000 рублей.

Фото: скриншот с auto.ru

Обратили на себя внимание Toyota Yaris и Opel Corsa, но при более внимательном рассмотрении и от них пришлось отказаться - машины были оснащены вместо автоматов неудачными роботами, да к тому же имели явные следы перекраски.

Единственная достойная внимания альтернатива - малыш Chevrolet Spark III: пара вариантов предлагалась в ухоженном состоянии и с открытой историей. Правда из-за своих размеров подойдет Spark очевидно не всем.

Гораздо лучше обстоят дела в диапазоне 375-400 тысяч рублей. Тут начинают появляться "французы": в очень приличном состоянии выставлен на продажу народный любимец Sandero первого поколения. Из одних рук и с внятной историей без ДТП отдают опять же крайне привлекательный Opel Corsa, но увы, снова с роботом - придется мириться.

Фото: скриншот с auto.ru

Ну а больше всех нам понравился некогда крайне популярный и достаточно выносливый Hyundai Getz за 399 000 рублей от единственного владельца и в очень ухоженном состоянии.

Диапазон 400 000 - 500 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Вот это уже те деньги, которые позволяют покупателю в 2021 году на вторичном рынке иметь хоть какое-то разнообразие в выборе. Во-первых, в этот диапазон попадают все популярные в стране бюджетники - Renault Logan, Chevrolet Aveo или Cobalt, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo Sedan.

Фото: скриншот с auto.ru

Все они будут в приличном внешнем состоянии, 7-9 лет от роду и с пробегом порой даже около 70 тыс.км. Последний пункт потребует обязательной проверки, поскольку все эти модели были любимы в такси. Само собой, участие машин в ДТП также придется отследить.

Фото: скриншот с auto.ru

Если "бюджетники" категорически не устраивают и хочется машину попрестижнее, нужно будет рассматривать денежный диапазон "450+". Сюда уже попадают такие модели как Renault Fluence, Citroen C4, Nissan Tiida, Chevrolet Cruze, Ford Focus и Opel Astra J. Пробеги у них, конечно, будут под 100 тыс.км, а возраст подпирать 10-11 летний рубеж, но и среди них до сих пор можно найти варианты из одних заботливых рук.

Диапазон 500 000 - 600 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Переход за полумиллионный рубеж в два с половиной раза расширяет предыдущее предложение. По отобранным параметрам московские и петербургские площадки Trade-in готовы предложить порядка 200 вариантов на выбор.

По сути, основа предложения - это те же самые модели, что и за 400-500 тысяч рублей, только моложе и с меньшим пробегом. Рассчитывать можно на 2015-2016 год и километраж около 50-60 тыс.км.

Фото: www.auto.ru

Самое главное, что именно с отметки 550-600 тысяч рублей рынок начинает предлагать вожделенные кроссоверы. В первую очередь речь идет о "Дастере". За указанные деньги предлагаются достойные внимания вседорожники Renault, правда с одним недостатком - все они переднеприводные, так что проходимость этих версий номинальная. Кроме того, за некоторыми числятся и ДТП, так что техническое состояние нужно держать на контроле.

Кроме того, можно рассчитывать на базовые версии Skoda Yeti и Nissan Juke. Правда первый слегка пугает связкой 1.2-литрового турбомотора в паре роботом DSG. Агрегатная пара второго привычнее, но состояние вариатора тоже нужно будет внимательно проверять, иначе есть риск "попасть" на дорогостоящий ремонт.

Вывод

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Если говорить в целом, то к началу 2021 года рынок Trade-in пока не восстановился. Особенно это касается сегмента "лоу-кост".

Если раньше у дилеров на площадках можно было найти пусть бюджетные, но приличные иномарки даже за 200 000 рублей, то сегодня эта сумма увеличилась на две трети, а какие-либо интересные варианты предлагаются сегодня минимум от 450 тысяч рублей.

Понятно, что речь идет о довольно ограниченной выборке, но очевидного не скрыть - цены на вторичном рынке вслед за первичным заметно прибавили. И что будет происходить дальше, пока не совсем понятно.