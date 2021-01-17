Два члена экипажа затонувшего у берегов Турции сухогруза погибли

Издание со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера сообщает, что по информации турецких властей, на борту находилось 13 человек. В районе бедствия развернута спасательная операция, проведение которой осложняется погодными условиями. Предположительно, члены экипажа могли покинуть тонущее судно и находятся на трех шлюпках.

По информации ТАСС, посольство России в Турции отслеживает ситуацию и занимается выяснением судьбы экипажа сухогруза.