Джулиани заявил о своем участии в защите Трампа от импичмента

Руди Джулиани, личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, заявил, что вошел в состав команды, которая будет представлять интересы главы государства по делу об импичменте. В интервью для ABC News он пояснил, что работает над аргументами для защиты Трампа. Напомним, что после событий 6 января в Капитолии коллегия адвокатов города Нью-Йорк заявила о намерении лишить Руди Джулиани статуса адвоката.

В интервью Джулиани отметил, что статья, по которой Трампу хотят объявить импичмент и по которой он обвиняется в подстрекательстве к насилию против правительства, лишена юридических оснований. По его мнению, речь президента на митинге не спровоцировала беспорядки, потому что между ней и нападением была задержка.

"В принципе, если (подстрекательство - прим. "РГ") имеет место, то оно должно произойти немедленно. Вам нужно, чтобы люди побежали, после этой речи, устремились к самому Капитолию. В этом и заключается подстрекательство", - сказал Джулиани. Он добавил, что основной упор защиты будет сделан как раз на этом моменте, что Трамп в своем выступлении не призывал к нападению на Капитолий и не направлял в его сторону народные массы.

Он также отметил, что начавшие процедуру импичмента демократы настаивают на том, что заявление Дональда Трампа о фальсификациях на выборах и являются прямым призывом к насилию. По мнению Джулиани, защите необходимо доказать, что это не так, тогда все аргументы демократов будут отвергнуты. Он также отметил, что если дело об импичменте дойдет до суда, то Трампу следует признать всю процедуру незаконной и отклонить ее, пользуясь соответствующим правом.