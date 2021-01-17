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17.01.2021 08:37
Рубрика: В мире

ФБР изучит возможное иностранное вмешательство в штурм Капитолия

Текст: Юрий Чернов

Федеральное бюро расследований США допустило возможность иностранного вмешательства с целью подготовки к штурму Капитолия, который состоялся шестого января этого года. Об этом телеканалу NBC рассказали два анонимных источника из ФБР.

Фото: Brendan SMIALOWSKI / AFP
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Отмечается, что ключевой уликой в расследовании являются подозрительные транзакции в криптовалюте, на сумму более 500 тысяч долларов, получателями которых якобы стали организаторы штурма. Источники телеканала обращают внимание, что ФБР начало изучать иностранный след в протестах шестого января после публикации материала на сайте Chainalysis. В этом материале утверждается, что одна транзакция в биткойнах, на общую сумму в 522 тысячи долларов (по курсу криптовалюты на тот момент - Прим. ред.), была сделана еще восьмого декабря прошлого года. И среди получателей оказались представители ультраправых организаций, замеченные в акциях протеста у Капитолия США.

Авторы материала утверждают, что источником криптовалюты послужил электронный кошелек некоего французского программиста. Примечательно, что название этого кошелька прямо говорит о его назначении - "Кошелек экстремистского наследия". Там же отмечается, что он был зарегистрирован еще в 2013 году, а его владелец не проявлял никакой особой активности до декабря 2020-го. Однако, как сообщили 15 января французский портал 20 minutes и американское новостное агентство AP, этот французский программист якобы покончил с собой именно в тот день, когда была проведена транзакция на счета ультраправых движений США.

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