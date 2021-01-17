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17.01.2021 18:48
Рубрика: Спорт

Когда от удара искры из глаз

Нурмагомедову нужна хорошая мотивация
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Чтобы чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в октагон, потенциальные соперники должны его впечатлить.

Нурмагомедов просмотрит два боя: Конор Макгрегор - Дастин Порье и Майкл Чендлер - Дэн Хукер, которые возглавят кард на турнире UFC 257 23 января, и примет окончательное решение о своем будущем в смешанных единоборствах. Об этом договорились Хабиб и президент UFC Дана Уайт во время встречи в Абу-Даби.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов стал самым упоминаемым спортсменом в российских СМИ

- Хабиб сказал, что не будет затягивать время, не будет удерживать пояс. Если эти парни покажут что-то феноменальное и захватывающее, если он снова захочет драться, то он будет биться с ними, - объяснил Уайт позицию Нурмагомедова.

Лично присутствовать на турнире UFC в Абу-Даби у Хабиба не получится. В эту среду он будет секундировать Умару Нурмагомедову, а потом улетит в Лас-Вегас. Там-то и пройдет его второй разговор с Даной Уайтом. "Это будет встреча "да" или "нет". Если он не будет драться с кем-то, он просто уйдет", - заявил глава промоушена.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз тоже немного подначил бойцов, от которых зависит возвращение чемпиона. "Действуйте. Покажите Хабибу что-нибудь", - написал Абдель-Азиз в "Твиттере".

За эти слова уже ухватился экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй, который накануне победил Кэлвина Каттара на турнире UFC Fight Island 7 единогласным судейским решением. Но главное - он установил сразу несколько рекордов: по количеству нанесенных ударов - 445, по количеству нанесенных ударов в голову - 274 и по корпусу - 117, а также по количеству выброшенных ударов за раунд - 141.

- Хабиб сказал, что хочет, чтобы кто-то произвел на него впечатление. Мне кажется, мне это удалось, потому что я понимаю, чего он добивается, - подчеркнул Холлоуэй. - Его не волнуют деньги. Ему нужен бой за свое наследие с самыми жесткими соперниками. Если мне удастся подтолкнуть его к поединку - да будет так.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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