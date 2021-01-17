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17.01.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное

Текст: Игорь Зубков
В ближайшее время сертификаты на товары, внесенные в национальную систему маркировки, можно будет проверить через приложение "Честный знак".
Фото: @fsagovru/twitter.com Фото: @fsagovru/twitter.com
Фото: @fsagovru/twitter.com

Мы хотим пойти дальше, чтобы данные о сертификатах и декларациях можно было получать по штрихкоду GTIN, просто наведя на него камеру телефона. Такой код наносится на все товары.

Для борьбы с мошенниками, которые предлагают услуги по поверке бытовых счетчиков, но не имеют на это права, мы открыли электронный сервис (poverka.fsa.gov.ru) с актуальной информацией о компаниях-поверителях.

Самый распространенный показатель для выявления тех, кто нечист на руку - когда количество проведенных поверок превышает все мыслимые физические возможности компании.

Правительство установило особые правила отбора для тех лабораторий и органов по сертификации, которые представляют государство в сфере оценки безопасности социально значимой продукции. Механизм переоценки начал реально работать и количество недобросовестных организаций сократилось. Уменьшается количество потенциально опасной продукции, испытания на безопасность которой могли проводиться не в полном объеме или вообще не проводиться.

Механизм отзыва сертификатов станет более быстрым, право признавать сертификаты недействительными будет у Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росздравнадзора и других органов государственного контроля. Станет меньше "бесхозных" сертификатов.

Росаккредитация планирует использовать искусственный интеллект для выявления случаев, когда на товар выдается сертификат без реальных лабораторных испытаний. Для этого нужно перейти к электронной форме протоколов испытаний, к их автоматической выгрузке и анализу.

В зоне особого внимания товары массового потребления (например, пищевые продукты), социально чувствительная продукция (детские коляски и велосипеды, игрушки).

Заказчикам испытаний следует самим проявлять осмотрительность при выборе лабораторий. Планируем сделать сервис по поиску. Можно сравнить это с выбором телевизора на маркетплейсе - вы задаете диагональ, производителя, другие параметры, у нас такой же фильтр будет по аккредитованным лицам, чтобы по региону и товару можно было выбрать, например, подходящие испытательные лаборатории.

Использование информационных технологий позволит создать постоянный, но мягкий контроль со стороны информационной системы Росаккредитации, которая будет подсказывать организациям и предпринимателям правильное направление работы.

В национальной системе аккредитации появятся два новых вида аккредитованных лиц - медицинские лаборатории и органы по валидации и верификации парниковых газов. Работа последних позволит реализовывать климатические проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Полный текст интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником читайте здесь.

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Интервью с главой Росаккредитации Назарием Скрыпником. Главное
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