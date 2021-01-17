Какое масло лучше для мотора автомобиля зимой

Зима, в особенности суровая, - сложный период для автомобиля и прежде всего для силового агрегата, который начинает работать под повышенными нагрузками. Облегчить жизнь мотору мог бы переход на маловязкие масла, с которыми эффективность смазки "на холодную" улучшается. Разберемся, кому и когда стоит проводить такую замену

В последние годы отмечается тенденция к вытеснению с рынка минеральных и полусинтетических масел и переход на маловязкие масла в зимний период. Иными словами, речь идет об отказе от универсального моторного масла, которым считается лубриканты с параметрами 5W-30 и 5W-40 в пользу чисто зимних моделей. Зачем нужен такой апгрейд?

Как известно, под вязкостью масла понимают его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. При так называемом холодном пуске, когда мотор запускается при температурах -15 градусов и ниже, на трущиеся элементы силового агрегата идут колоссальные нагрузки. Считается, что каждый холодный пуск двигателя по величине износа приравнивается к пробегу примерно 200км. Кроме того, с густым маслом стартеру требуется существенно больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это в свою очередь требует дополнительной энергии от аккумулятора, соответственно, запуск мотора затрудняется.

Таким образом, если вы печетесь о здоровье силового агрегата вашего авто, на зимний период лучше выбирать такое масло, которое не будет сильно густеть на морозе. На что ориентироваться? Прежде всего, выбираем синтетику - оптимальный вариант именно при серьезном "минусе" за бортом. При этом можно выбрать чисто зимние масла, которые имеют классификацию по вязкости SAE от 0 до 25 (SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, где литера "W" означает Winter-Зима). Альтернатива им - всесезонные смазки с индексами SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-20, 10W-30, 10W-40.

Что касается показателей по SAE для универсальных масел, чем меньше первая цифра в обозначениях типа 0W-40 или 5W-30, тем ниже температура, на которую рассчитан лубрикант. Если первым в таком индексе стоит "ноль", вы имеете дело с самым морозостойким продуктом, обеспечивающим беспроблемное проворачивание при -35 градусах и прокачиваемость при -40 градусах.

Лубрикант с первой частью индекса 5W соответственно рассчитан на проворачивание при минус 30 градусах и прокачиваемость при - 30 градусах. В случае с маслом 10W соотношения будут -25 градусов/-30 градусов, при 15W - 20 градусов/-25 градусов. С другой стороны, чем больше цифра, стоящая после буквы W, тем больше вязкость масла при высокой температуре и эффективнее смазывание двигателя в жару.

Так стоит ли менять масло с "зимним" индексом 0W или можно обойтись более универсальным вариантом 5W или 10W? Ответ зависит от целого ряда вводных. Прежде всего - это регион, в котором эксплуатируется машина. Если речь идет о севере, то ответ - однозначно да. Масла SAE 0W, 0W-20, 0W-30, 0W-40 стоит предпочесть также тем водителям, которые практикуют зимой регулярные, но короткие поездки на небольшие расстояния.

Типичный пример - "пользователи", которые проезжают от дома до офиса и обратно не более 5 - 10 км. В их случае, речь будет идти о частых "холодных пусках", а по завершении маршрута двигатель едва будет успевать выйти на рабочую температуру. С другой стороны, если машина ночует преимущественно в теплом гараже, а поездки зимой в основном не короткие, нет нужды и в переходе на маловязкие масла.

Что касается второй части индекса (после литеры W), то тесты авторитетных автомобильных изданий показали, что опять-таки для холодных регионов следует предпочесть масло с максимально низким показателем. Иными словами, из масел 0W-20, 0W-30, 0W-40 следует выбрать вариант 0W-20, если использование такой смазки допускается требованиями к автомобилю. К тому же, с таким маловязким маслом вы продлите жизнь не только мотору, но также стартеру и аккумулятору.

И в заключение - какие масла будут оптимальными сегодня для средней полосы страны. Использование слишком маловязких масел в данном случае не оправдано. Дело в том, что при высоких температурах маловязкие масла могут переступить минимальный порог вязкости, а малая толщина масляной пленки будет негативно взять на трущиеся элементы силового агрегата.

Поэтому если вы водите машину не на Чукотке или Колыме, то масло с показателями 5W40 или 5W30 будет той самой "золотой" серединой. При этом следует учитывать пробег машины и состояние мотора. Если силовой агрегат прошел больше 200 тыс. км, рекомендуется, во-первых, переходить с синтетики на полусинтетику, а, во-вторых, сделать выбор в пользу чуть более густых масел из "вилки", предусмотренной автопроизводителем. Для зимы в таком случае логично использовать варианты 5w40, 10w30 или 10w40.