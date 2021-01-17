Лив Тайлер рассказала, как тяжело переболела коронавирусом в праздники

Известная актриса Лив Тайлер, Арвен из "Властелина колец", дочь вокалиста Aerosmith Стива Тайлера, рассказала, что переболела коронавирусом.

В своём Instagram 43-летняя актриса выложила пост, где сообщила, что подцепила заразу перед самым Новым годом.

"Это происходит быстро, как мчащийся поезд. Ох. Тебя не покидают чувства страха, стыда и вины, ты не можешь перестать думать о том, от кого ты заразился и кого мог заразить сам... Ужасно", - написала Лив, отметив, что, будучи "очень скромным человеком", она редко делится подобными личными вещами, но здесь сочла необходимым сделать исключение.

Челны семьи Тайлер, к счастью не заразились, но актрисе пришлось провести в изоляции десять ужасных дней, которые дались ей очень тяжело физически и морально - коронавирус ежедневно истязал Лив со всех сторон.

Сейчас Тайлер вернулась к семье и делится радостной фотографией с дочерьми.