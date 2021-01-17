На борту затонувшего у берегов Турции судна было двое россиян

Инцидент произошел у берегов Турции. На борту затонувшего сухогруза в этот момент находилось 12 человек. Владельцем судна является украинская компания, рассказали в ведомстве.

Судно затонуло в районе Инкуму (провинция Бартын) днем в воскресенье. В посольстве России в Анкаре выясняют обстоятельства случившегося.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о гибели как минимум двух членов экипажа, шестеро спасены. В районе аварии ведутся поисково-спасательные работы - ВМС Турции направили туда фрегат.