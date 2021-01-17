Названа причина крушения сухогруза у берегов Турции

По предварительным данным, причиной крушения сухогруза у берегов Турции, на котором находились граждане России, могли стать плохие погодные условия. Об этом сообщили в администрации города Бартын.

"Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию, - сообщили в администрации. - К настоящему моменту спасены шесть человек".

Ранее стало известно, что на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян, а остальные - граждане Украины. При этом как сообщили в пресс-службе Росморречфлот, которую цитирует ТАСС, владельцем судна уже несколько лет является украинская компания.

Сухогруз "Арвин" затонул в воскресенье в районе Инкуму. ВМС Турции направили фрегат для проведения поисково-спасательных работ на месте ЧП. По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, два члена экипажа погибли, шестеро спасены. В посольстве РФ в Анкаре сообщили, что дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего.