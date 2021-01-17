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17.01.2021 17:10
Рубрика: Спорт

Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Текст: Артур Нанян
Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем в гонке с общего старта на 15 километров на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Бе преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал австриец Феликс Ляйтнер (отставание - 3,6 секунд), замкнул тройку лидеров представитель Швейцарии Беньямин Вегер (+7,8).

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Что касается россиян, то напомним, что Александр Логинов снялся с гонки из-за недомогания. Нашу страну представляли Матвей Елисеев, ставший шестым, и Эдуард Латыпов, который занял 29-е место.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится сегодня женским масс-стартом.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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