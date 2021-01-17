Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем в гонке с общего старта на 15 километров на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Бе преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал австриец Феликс Ляйтнер (отставание - 3,6 секунд), замкнул тройку лидеров представитель Швейцарии Беньямин Вегер (+7,8).

Что касается россиян, то напомним, что Александр Логинов снялся с гонки из-за недомогания. Нашу страну представляли Матвей Елисеев, ставший шестым, и Эдуард Латыпов, который занял 29-е место.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится сегодня женским масс-стартом.