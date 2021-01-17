Опрос: Трамп имеет мощную поддержку среди республиканцев

Президент Дональд Трамп сохраняет поддержку подавляющего большинства избирателей-республиканцев в последние дни своего президентского срока. Об этом свидетельствуют данные опроса NBC News, проведенного после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий США. По данным опроса, почти девять из 10 республиканцев одобряют работу Трампа, и эта цифра практически не изменилась по сравнению с показателями накануне выборов президента в ноябре прошлого года. Восемьдесят девять процентов республиканцев заявили, что они одобряют Трампа перед выборами, по сравнению с 87 процентами в последнем опросе.

Опрос, который проводится в то время, когда Трампу грозит беспрецедентный второй процесс импичмента в сенате, показывает, что республиканская поддержка президента не ослабла в результате осады Капитолия. Более того, две трети сторонников Трампа заявили, что комментарии и действия президента после событий 6 января не изменили их взглядов, а почти треть - 28 процентов признали, что события в Капитолии только укрепили их поддержку главы Белого дома.

Эти данные, отмечают аналитики, предвещают политические проблемы, с которыми могут столкнуться лидеры Республиканской партии, если они попытаются убрать с политической сцены уходящего президента, не позволив ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года. Трамп и его союзники пригрозили активно работать против тех республиканцев, которые отказались поддержать его попытки изменить результаты выборов 2020 года. В целом рейтинг одобрения Трампа в Соединенных Штатах, по данным опроса, составил 43 процента, что находится в том же узком диапазоне на протяжении всего срока его полномочий. Эксперты заявили, что стабильность рейтингов Трампа отражает чрезвычайно поляризованный электорат США.

Напомним, что в среду палата представителей привлекла Трампа к импичменту 232-мя голосами за и 197-ю против. Каждый демократ и 10 республиканцев проголосовали за импичмент. С 6 января Трамп не имеет доступа к Twitter, Facebook и другим социальным сетям, продолжая утверждать, что выборы были сфальсифицированы.