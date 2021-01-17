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17.01.2021 22:23
Рубрика: В мире

Прибывающих в Британию могут принудить к карантину в отелях за свой счет

Текст: Максим Макарычев

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб не исключил, что пассажиров, прибывающих в страну, могут попросить остаться в карантинных отелях в соответствии с планами, которые рассматриваются министрами для борьбы с распространением пандемии коронавируса. Рааб сказал, что правительство "рассмотрело все возможности", когда журналисты попросили его прокомментировать воскресную статью в Sunday Telegraph о том, что на Даунинг-стрит существуют планы создания карантинных отелей для прибывающих в Британию.

Фото: iStock
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Члены британского кабинета министров обсудили ужесточение правил после того, как Борис Джонсон ввел 10-дневный карантин для всех прибывающих в Альбион. Премьер-министр объявил в пятницу, что все "коридоры в страну" будут закрыты с 4 утра понедельника. Это означает, что, за исключением нескольких категорий граждан, например, лиц с дипломатическим иммунитетом, все прибывающие в Британию с 18 января должны предъявить отрицательный результат теста и пройти 10-дневный карантин.

Однако The Sunday Times сообщила, что министры обсуждали перспективу еще более строгих мер за день до заявления Джонсона. По данным газеты, речь идет о так называемой политике "направленной изоляции" по примеру Новой Зеландии, согласно которой все прибывшие в страну должны оставаться в отеле аэропорта в течение двух недель и оплачивать это пребывание за свой счет. В статье говорится, что карантинные отели могут использовать GPS и технологию распознавания лиц, чтобы гарантировать, что люди останутся изолированными.

Альтернативный вариант - это "усиленный мониторинг" Польши, когда со всеми изолированными лицами связываются раз в день, фактически в любой момент, и просят немедленно прислать фото того самого помещения, где человек находится на карантине. В случае если нарушение будет выявлено путем данных GPS и распознавания лиц, и среди тех, кто не пришлет фото в течение 20 минут, их будут вызывать в полицию и налагать большой штраф.

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