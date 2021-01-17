Прочитано в Le Figaro: Юбилейный год, когда захотели отменить Бетховена

Надо ли отменить Бетховена? Это не название будущего спектакля юмориста Гаспара Пруста (весьма популярного во Франции - Прим. ред.). Это вопрос, который на полном серьезе был поднят 25 декабря в независимой газете Кембриджского университета Varsity. Странный рождественский подарок для композитора, чей 250-летний юбилей отмечался десятью днями ранее. Однако в 2020 году, когда во всем мире должны были чествовать автора "Девятой симфонии", все пошло не так, как планировалось. И санитарный кризис стал не единственной песчинкой, что застопорил машину.

Помимо того, что большая часть запланированных на минувший год мероприятий, включая Бетховенский фестиваль в его родном городе Бонне, была отменена, начиная с осени, в англоязычном сообществе разгорелись оживленные дебаты о том, что он "слишком белый, слишком мужчина, слишком старый". Автор "К Элизе", "Лунной сонаты", "Оды к радости", а эти произведения относятся к самым знаменитым образцам классической музыки, стал для некоторых символом культуры, продвигающей превосходство белой расы, мужчин и консерватизм.

Спровоцировала и дала толчок полемике статья, появившаяся еще в сентябре на американском сайте Vox. Она называлась "Как Симфония № 5 Бетховена закрепила "классицизм" в классической музыке". В статье утверждалось, что "с 1808 года публика интерпретировала эту "борьбу до победного конца" как метафору силы духа композитора перед надвигавшейся глухотой. Но, скорее всего, на протяжении долгого времени люди, обладавшие властью, а это белые богатые мужчины, приняли Бетховена и сделали симфонию символом своего превосходства и важности". Далее в статье говорится следующее: "Для некоторых групп - женщин, представителей ЛГБТ, цветных - симфония главным образом воспринимается как напоминание об истории дискриминации и об элитизме классической музыки". Это утверждение вызвало гнев многочисленных защитников Бетховена. Для них оно, как подчеркнул музыковед и лектор Бернар Фурнье, является прежде всего "извращением истории". Этот выдающийся эксперт творчества композитора, автор монументальных трудов о нем не скрывает своего возмущения по поводу полемики, возникшей по ту сторону Атлантики.

Фурнье напоминает, что "Пятая симфония - это сгусток музыкальной энергии против фашизма". "Ведь не случайно начало этого произведения стало лейтмотивом Радио Лондона - радиостанции французского Сопротивления (вещало из британской столицы в 1940-44 годах - Прим. ред.), - говорит он. - А отрывок из Девятой звучит каждый раз, когда отмечается победа мира и свободы". По мнению Бернара Фурнье, постановка англоязычными СМИ вопроса об "отмене" Бетховена, который, мол, занимает слишком значительное место в истории и якобы затмевает наших современников, просто "не серьезна". "Эта кампания - еще одно порождение сумасбродной идеологии,- считает музыковед. - Я вижу здесь два момента. Желание любой ценой свергнуть кумиров той эры героев, одним из которых являлся Бетховен - символ силы духа человека, превозмогшего драму своей глухоты. Это первое. А второе - вызывающая тревогу эволюция музыковедения в сторону прикладной социологии, что идет в разрез со строгим научным подходом в этой области".

Эта тенденция, конечно же, получила ускорение на фоне движения Black Lives Matter. Примером тому служит призыв "деколонизировать музыку", который прозвучал в Кембридже в упомянутом письме, подписанном сотнями индивидуумов. В нем они "осудили расизм в изучении и интерпретации западной музыки". Они настаивают на том, что расизм "является хронической проблемой, порождаемой самой культурой классической музыки", что приводит к исключению из нее "небелых" композиторов.

Этот социологический вывих на фоне нынешней востребованности "культуры отмены" обладает таким идеологическим воздействием, что от него нет защиты ни у одного бастиона. Даже Дом Бетховена в Бонне, этот храм, воздвигнутый в честь композитора, не устоял. В феврале прошлого года именно немецкая пианистка Шарлотта Зайтер раскритиковала вездесущего Бетховена, как отражение мира, "где идеализируют мужскую креативность" и мыслят "категориями доминирования".

Однако подобные измышления появлялись и раньше. Примером тому может послужить анализ первой части Девятой симфонии Бетховена, произведенный в конце 80-х годов прошлого века феминисткой Сьюзан Макклэри. Она представила ее как "сцену изнасилования". "Это настоящий скандал", - заявил Бернар Фурнье, которому довелось принять участие в одном коллоквиуме, где вокруг этой темы возникла жесткая словесная потасовка.

"Музыка сама по себе ничего не означает, и я совершенно не вижу, как ее можно связать с насилием, - возмутился эксперт. - Если мы посмотрим на оперу "Фиделио", там не Флорестан, а Леонора в мужской одежде бросает вызов начальнику тюрьмы и освобождает своего возлюбленного. Уже тогда, опережая время, Бетховен был феминистом!". И все-таки остается этот серьезный вопрос: почему спустя 250 лет после рождения Бетховен попал в центр общественных дебатов, да еще так, что стал самым цитируемым в 2020 году композитором на интернет-платформе SoClassiq. У Бернара Фурнье есть на это ответ: "Независимо от эпохи он наш современник. Вот главное, что можно сказать о Бетховене".