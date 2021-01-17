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17.01.2021 16:21
Рубрика: Экономика

Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Текст: Александр Мелешенко

В столичных аэропортах задержаны или отменены более 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". В частности, отменены шесть рейсов, а задержаны 36.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Больше всего рейсов - четыре - отменено в аэропорту "Внуково". Еще восемь там задерживаются. Лидером по числу задержанных рейсов стало "Домодедово" - там их 19, отменен один рейс. В "Шереметьево" задержаны девять и отменен один рейс.

Информация периодически меняется, данные сервис получает от аэропортов. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Москве, напомним, в последние дни сильные морозы - столбики термометров держатся у отметки минус 20 градусов, минувшая ночь в городе стала самой холодной с начала зимы. К тому же за минувшие сутки в столице выпала треть месячной нормы осадков, сообщали ранее синоптики. Из-за мощного снегопада высота сугробов в столичном регионе выросла с 33 до 40 сантиметров.

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