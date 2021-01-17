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Рубрика: Происшествия

Правоохранители ищут поставщика в Москву 10 млн пар использованных перчаток

Текст: Иван Егоров

В пятницу прокуратура Москвы сообщила об обнаружении многомиллионной опасной партии заграничных перчаток, которые должны были продаваться в столице и других городах России.

Фото: iStock
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Как стало известно "РГ", сейчас правоохранители ищут непосредственного поставщика опасного товара. Оказалось, что при поставке была проведена сложная схема через цепочку фирм-прокладок. Первыми тревогу забили добросовестные коммерсанты, на адрес которых и пришла подозрительная партия средств индивидуальной защиты. Ее руководство обратилось в прокуратуру, чтобы развеять или подтвердить свои опасения. В итоге прокуроры Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы провели проверку, которая подтвердила информацию о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Как рассказала корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, проверка установила, что между коммерческой организацией и зарубежной компанией был заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты - одноразовые виниловые перчатки для последующей их продажи на территории России. Согласно таможенным декларациям, одноразовые перчатки были поставлены в количестве более 9,9 млн штук.

"В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении", - отметила официальный представитель столичного надзорного ведомства.

Это не первый случай, когда всевозможные дельцы пытаются нажиться в условиях пандемии, но вот случаев подобных масштабных поставок опасных средств индивидуальной защиты еще не было.

Как заявили в надзорном ведомстве, подобная поставка является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил, что могло способствовать массовому заболеванию граждан.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Поэтому по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Ее санкция после ужесточения в апреле 2020 года предусматривает штраф до 700 тысяч рублей либо два года лишения свободы.

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