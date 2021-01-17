В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности

В столичном регионе продлен "желтый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях актуально и для Москвы, и для Подмосковья. Основная причина - гололедица. Мороз в столице и Московской области усиливается, предстоящей ночью местами столбики термометров могут достичь 30-градусной отметки. "Желтый" уровень опасности актуален до 12:00 19 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в ночь на Крещение в Москве ожидается до минус 28 градусов.