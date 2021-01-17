В Москве школьникам разблокируют соцкарты

С понедельника, 18 января, соцкарты московских школьников автоматически разблокируются. Об этом на официальном портале мэрии заявил гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

Как уже сообщала "РГ", завтра в школах столицы возобновляются очные занятия для всех классов. "Воспользоваться картой москвича для проезда в метро или наземном транспорте все ученики 1-11-х классов смогут уже с утра 18 января. Никаких дополнительных действий для разблокировки транспортного приложения карты предпринимать не требуется", - добавил Иван Бутурлин.

Школьники смогут перезаписать все непотраченные билеты на социальные карты, которыми они не могли воспользоваться из-за временных ограничений с 9 октября. Это можно будет сделать с 18 января в кассах метро или "Мосгортранса". Поскольку льготные проездные билеты приобретаются на периоды, исчисляемые по месяцам, то и продлевать их будут из расчета календарного месяца. Поэтому, чтобы полностью компенсировать все, лучше обратиться за восстановлением билета в начале месяца.

По всем вопросам можно обращаться в справочную службу правительства Москвы 8 (495) 777-77-77.