На Сахалине пообещали не вводить бейджи для привитых без их согласия

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в регионе не будут вводить специальные бейджи для привившихся от коронавируса без их согласия.

"Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем. Наша цель - формирование коллективного иммунитета. Для нас важны как общественное здоровье, так и мир в обществе", - приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Напомним, о планах выдавать привитым людям специальные бейджики Валерий Лимаренко рассказал 14 января. Они дадут им право не носить маски в общественных местах. Однако такая перспектива вызвала недовольство многих людей.

В Сахалинской области идет вакцинация от коронавируса. Регион одним из первых в стране получить достаточное количество препаратов, чтобы вакцинация стала по настоящему массовой. Сегодня пришла очередная крупная партия - девять тысяч комплектов вакцины.