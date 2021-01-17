В Татарстане после гибели четырех человек при пожаре завели дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели четырех человек при пожаре в селе Пятидворка Верхнеуслонского района Татарстана.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, сейчас на месте работают следователи-криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Напомним, сообщение о возгорании в одном из бревенчатых домов коттеджного поселка поступило в пожарную охрану утром 17 января. К прибытию спасателей помещение было сильно задымлено. В доме были обнаружены тела 37-летнего мужчины и двоих детей 2008 и 2012 годов рождения. 67-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

По предварительным данным, погибшие отравились продуктами горения.