Тридцатилетний глава фермерского хозяйства Андрей Майбах намерен возродить омскую деревню Медвежья Грива и фактически утраченную в регионе отрасль - овцеводство.

Начинающий фермер представил в министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области свой бизнес-план и выиграл грант "Агростартап" в 3 миллиона рублей. Вложил еще 1 миллион и на эти средства отремонтировал заброшенные сараи, обзавелся техникой и приобрел 105 голов овец мясной породы. Сегодня в овчарне уже подрастает новое поголовье - 35 ягнят. А вслед за Майбахом в деревню из города вернулись три его товарища, чтобы работать в сельском хозяйстве.

Места в Нижнеомском районе действительно "медвежьи". Сугробы и березовые околки. На повороте в деревню, где обосновался фермер, автомобиль корреспондента "РГ" заглох на снежном заносе. Вытащили трактором МТЗ, который Майбах купил в первую очередь. Без проходимого транспорта здесь как без рук. Сотовой связи фактически нет - сигнал едва улавливается. Ни школы, ни больницы, ни магазина. Только восемь домов, в которых проживают отказавшиеся покидать родные места пенсионеры. А ведь когда-то Медвежья Грива была одним из лучших совхозов в округе. Но спустя тридцать с лишним лет от ведущего хозяйства остался лишь скелет старого бетонного коровника.

- Администрация предложила мне взять его в аренду вместе с землей всего за 11 тысяч 200 рублей в год, - рассказывает Андрей. - Я не раздумывая согласился. Я ведь сам родился в 15 километрах отсюда, в селе Соловецкое. Пастбища здесь прекрасные, земля плодородная. Только работать на ней некому.

Андрей Майбах - юрист по специальности. Окончил омскую Академию МВД. Считал, что удачно устроился, - без опыта работы взяли сразу в городскую администрацию. Трудился в департаменте жилищной политики инспектором по расселению аварийного жилья, затем в департаменте контрактной системы и госзакупок. За три года дослужился до заместителя начальника отдела.

- Карьера вроде бы шла в гору, но я постоянно чувствовал себя "винтиком в системе". Работая чиновником, человек себе не принадлежит. Над тобой куча начальников, чьи распоряжения ты выполняешь изо дня в день. Нередко бестолковые. А мне хотелось принимать решения самостоятельно. Поэтому и уволился. Уехал помогать отцу, у которого своя ферма в деревне Локти, - он разводит коров породы герефорд. Спустя год понял, что не хочу возвращаться в город. Хочу открыть свое собственное дело.

Планы у него грандиозные. Через пять лет в Медвежьей Гриве должно пастись как минимум 500 чистопородных овец и работать собственное производство

В южных регионах овцеводство является структурообразующим элементом аграрной отрасли. В Сибири овец в основном выращивают на частных подворьях, для себя. Бизнес считается нерентабельным. Мясо низкого качества и со специфическим запахом не пользуется спросом у покупателей. Рестораны и торговые сети предпочитают закупать баранину за пределами области. А затраты на стрижку отары съедают практически всю прибыль.

- Я долго изучал все нюансы российского овцеводства и остановился на южноафриканской породе, дорперах, - рассказывает Майбах. - Во-первых, они не нуждаются в стрижке. Во-вторых, у них диетическое мясо, которое не имеет неприятной отдушки. Но самое главное - они неприхотливы в уходе. Хорошо переносят как жару, так и холод. Даже сорокаградусные морозы им оказались не страшны. А ведь овчарня у нас не отапливается. Эта порода овец также очень скороспелая и быстро набирает вес. С одной романовской овцы выходит всего около 20 килограммов мяса, а с дорпера - 50-60 килограммов.

Фермер уверен, что при грамотной селекции животных и правильном питании мясное овцеводство в Омской области может быть экономически эффективным. Он уже взял в аренду около 80 гектаров земель сельскохозяйственного назначения и планирует самостоятельно выращивать для своей отары корма. Планы у него грандиозные. Через пять лет в Медвежьей Гриве должно пастись как минимум 500 чистопородных овец и работать собственное производство.

- Рынок сбыта у нас пока еще не сформирован, - рассказывает Андрей. - Но около десяти человек уже обратились с просьбой продать им наших животных на племя. К весне начнем реализацию.

Недавно в Медвежью Гриву вернулся последний уехавший из нее молодой человек Евгений Шипунов. Теперь он работает на ферме управляющим вместе со своим отцом Сергеем Николаевичем.

- После армии я устроился в Омске на завод, - говорит Евгений. - Город меня никогда особо не привлекал, тянуло домой. Поэтому когда Андрей рассказал о своей затее, я собрал сумки и приехал на ферму.

А потом к Майбаху пришли еще два оставшихся без работы деревенских парня. Ближе к лету он собирается трудоустроить их в хозяйство официально. Все ребята работящие, молодые и неженатые.

- Думаем, скоро у нас тут отбоя от невест из соседних деревень не будет, - шутят местные старушки. - А там гляди и дети пойдут. И начнется в Медвежьей Гриве совсем другая жизнь.