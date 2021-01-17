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17.01.2021 13:25
Рубрика: Общество

В России создан браслет для мониторинга пациентов с COVID-19

Текст: Тимур Алимов
Биолог из Челябинска разработал электронный браслет, позволяющий в онлайн-режиме выявлять ключевые симптомы коронавирусной инфекции и отслеживать состояние нервной системы человека.
Фото: РИА Новости
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Как сообщила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова, устройство оснащено набором медицинских датчиков.

- Прибор снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам, - цитирует замминистра ТАСС.

Сам изобретатель рассказал агентству, что браслет может оценивать психофизическое состояние своего хозяина в целом и посылать ему сигналы на смартфон. Сопоставимых по количеству функций приборов в России нет, а зарубежные умные часы по набору и качеству передаваемых данных уступают челябинскому нейротрекеру. По словам ученого, искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма.

Как уточнила Екатерина Давыдова, если удастся оперативно наладить массовое производство, устройство позволит повысить долю выявленных случаев заболевания коронавирусом и обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных пациентов.

Напомним, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в России за прошедшие сутки зарегистрировано 23 586 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. 12,1 процента из них протекают без клинических проявлений. Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 568 209 случаев коронавирусной инфекции.

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