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17.01.2021 21:50
Рубрика: Легковые авто

Скидки особого назначения

Сколько автомобилей смогут купить россияне по госпрограммам в 2021 году
Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 7 (8358)
Более 16 млрд рублей запланировано выделить на 2021 год для стимулирования спроса на автомобили, сообщили "РГ" в Минпромторге. Средства будут распределены по различным программам.
Россияне получат скидку 10% на первый взнос по автокредиту на популярные в России модели. Фото: Сергей Куксин/РГ Россияне получат скидку 10% на первый взнос по автокредиту на популярные в России модели. Фото: Сергей Куксин/РГ
Россияне получат скидку 10% на первый взнос по автокредиту на популярные в России модели. Фото: Сергей Куксин/РГ

По расчетам министерства, это позволит простимулировать продажи более 93 тысяч автомобилей. Действующие программы льготного автокредитования и лизинга, а также продаж газомоторной техники рассчитаны практически на все категории: частных автолюбителей, индивидуальных предпринимателей и корпоративный сектор.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Самый серьезный объем средств - 8,7 млрд рублей - выделяется на стимулирование продаж для физлиц. Программа предполагает скидку в 10% на уплату первого взноса на автомобиль, для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Программа рассчитана на граждан, приобретающих первый автомобиль; семьи с одним и более ребенком; работников государственных медучреждений. Также на скидку могут рассчитывать автолюбители при сдаче в trade-in авто старше 6 лет, если они являлись его владельцем более года. Обязательное условие - стоимость нового автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей.

В программе льготного автокредитования участвуют следующие модели: УАЗ "Пикап", "Профи", "Патриот", "Хантер", моделей 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификаций; Lada 4х4, Granta, Largus, XRay, Vesta; ГАЗ "Соболь", GAZelle "Бизнес", GAZelle Next; Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana; Chevrolet Niva/Lada Niva; Kia Rio; Hyundai Creta, Solaris; Datsun On-Do, mi-Do.

На программу льготного лизинга, рассчитанную на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотрено 3,8 млрд рублей. Эта программа предполагает скидку в 10% от стоимости нового автомобиля на уплату авансового платежа (но не более 500 тысяч рублей).

Еще 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирование продаж газомоторной техники. Эта программа доступна для всех типов покупателей и имеет для них равные условия. Она предполагает скидку на покупку техники в кредит, лизинг или за наличные средства. Выбор по данной программе также достаточно широк: от легковушек и грузовиков до автобусов, при условии, что вся техника работает на компримированном или сжиженном газе. Объем скидки - от 105 тысяч до 3,4 млн рублей.