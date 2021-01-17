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Рубрика: В мире

СМИ: Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек

Фото: Sigid Kurniawan/ via REUTERS Фото: Sigid Kurniawan/ via REUTERS
Фото: Sigid Kurniawan/ via REUTERS

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56 человек, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям. Ранее сообщалось о 46 погибших и 637 раненых.

Фото: Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS
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В регионе продолжают фиксировать афтершоки. Власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение, пишет РИА Новости. В пострадавшие регионы направлена материальная помощь, а также переданы палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью 15 января. Эпицентр находился на расстоянии шести километров к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине десяти километров. Изначально почти 15 тысяч человек вынуждено покинули свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и призвал местные власти действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

Стоит отметить, что Индонезия часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего положения на Тихоокеанском "Огненном кольце". В 2018 году в результате землетрясения магнитудой 7,5 и последующего цунами погибли или пропали без вести более 4,3 тысячи человек. В 2004 году побережья Суматры произошло землетрясение магнитудой 9,1, вызвавшее цунами, унесшее жизни 220 тысяч человек по всему региону, в том числе около 170 тысяч человек в Индонезии.

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