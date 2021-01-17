СМИ: Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56 человек, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям. Ранее сообщалось о 46 погибших и 637 раненых.

В регионе продолжают фиксировать афтершоки. Власти индонезийской провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение, пишет РИА Новости. В пострадавшие регионы направлена материальная помощь, а также переданы палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью 15 января. Эпицентр находился на расстоянии шести километров к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине десяти километров. Изначально почти 15 тысяч человек вынуждено покинули свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и призвал местные власти действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.

Стоит отметить, что Индонезия часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность из-за своего положения на Тихоокеанском "Огненном кольце". В 2018 году в результате землетрясения магнитудой 7,5 и последующего цунами погибли или пропали без вести более 4,3 тысячи человек. В 2004 году побережья Суматры произошло землетрясение магнитудой 9,1, вызвавшее цунами, унесшее жизни 220 тысяч человек по всему региону, в том числе около 170 тысяч человек в Индонезии.