Отметим, что для Сотникова успех на "Дакаре" стал первым в карьере. "Золотого бедуина" получили также второй пилот в экипаже Сотникова Руслан Ахмадеев и механик Ильгиз Ахметзянов.

В общем зачете ралли наши грузовики впервые с 2015 года заняли весь пьедестал почета. Сотников одержал победу в общем зачете с временем 48 часов 23 минуты 21 секунда. Второе место занял Антон Шибалов (отставание - 39 минут 38 секунд), третье - Айрат Мардеев (+1 час 14 минут 35 секунд). Для камазовцев нынешний успех стал уже 18-м в истории.

По ходу "Дакара-2021" Сотников выиграл пять этапов из 12 и только в одном из них он не вошел в первую "тройку" финишеров. Пилот пришел в команду "КАМАЗ-мастер" в 2008 году, где многие годы успешно трудится его отец.

Автоспортом триумфатор "Дакара" стал интересоваться в девять лет, когда его отец, известный спортивный судья, привел его в секцию картинга. Отец и сын не упускали ни одной телевизионной трансляции гонок "Формулы-1" и классического ралли. На марафонах Сотников прошел путь от механика до пилота грузового спортивного автомобиля. Летом 2013 года на ралли "Шелковый путь" экипаж Дмитрия занял первое место. Также в карьере пилота была вторая позиция по итогам престижного трансконтинентального марафона "Шелковый путь-2016. Москва - Астана - Пекин", а с гонки "Дакар-2017" Дмитрий привез своему маленькому сыну и супруге серебряного бедуина, которого в этом году он "разменял" на золотого.

Ваше преимущество по ходу всех этапов было довольно ощутимо. Какие эмоции испытали, когда все закончилось?

Дмитрий Сотников: Честно, не очень верилось, что мы выиграли. Несколько лет шли к этой победе, постепенно приближались к ней. И вот - она в кармане. Очень счастлив, горжусь всеми ребятами. Это что-то фантастическое и невероятное.

Наверняка рады и за товарищей по команде, которые присоединились к вам на пьедестале?

Дмитрий Сотников: "КАМАЗ-мастер" заслуженно занял все три призовых места на этом "Дакаре". В этот успех вложено много труда и пота всех людей, которые работают для достижения цели.

Дмитрий Сотников: Разогнать грузовик до "сотни" можно в пределах восьми секунд

О чемпионских грузовиках ходят легенды. Не могли бы вы рассказать подробнее о вашем "железном коне".

Дмитрий Сотников: Вес "сухого" автомобиля без запчастей и топлива - 8500 килограммов, это как раз соответствует правилам, которые применяются на "Дакаре". Двигатель мы используем 13-литровый, рядная "шестерка". Но каждый год мы сами его потихонечку форсируем - и можете поверить, что это настоящий спортивный двигатель.

За сколько можете разогнаться до "сотни"?

Дмитрий Сотников: В пределах восьми секунд. Это зависит от комплектации, массы грузовика и дорожного покрытия.

Для работы машины нужно топливо, насколько прожорливо ваше авто?

Дмитрий Сотников: Все зависит от конкретных условий. Скажем, на одном из этапов расход был порядка 170 литров, а в среднем от 110 до 140. У нас установлено три бака, общим объемом 900 литров. Задний - примерно на 200 литров, еще два бака симметрично по краям - они примерно по 350. Такое расположение выбрано для улучшения центра масс - он получился ниже, а также для более правильного баланса по ходу гонки - идет более равномерное распределение во время движения.