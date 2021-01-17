"Порывы ветра составляют до 15 метров в секунду, большая волна", - сказали в ведомстве.

Судно затонуло в воскресенье днем у берегов Турции в районе Инкуму (провинция Бартын). На борту сухогруза находилось 12 человек, в том числе двое россиян. Владельцем судна является украинская компания, рассказали в ведомстве.

Спасены шесть моряков, их состояние оценивается как удовлетворительное. В Росморречфлоте добавили, что, по данным турецкой стороны, один из спасенных - гражданин России, старший механик судна.