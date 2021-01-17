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17.01.2021 21:33
Рубрика: В мире

Спасение моряков с затонувшего сухогруза в Турции приостановлено

Текст: Ирина Алпатова
Активная фаза спасательной операции в районе крушения сухогруза в Черном море приостановлена до улучшения погоды, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Порывы ветра составляют до 15 метров в секунду, большая волна", - сказали в ведомстве.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Четыре человека погибли при крушении сухогруза у берегов Турции

Судно затонуло в воскресенье днем у берегов Турции в районе Инкуму (провинция Бартын). На борту сухогруза находилось 12 человек, в том числе двое россиян. Владельцем судна является украинская компания, рассказали в ведомстве.

Спасены шесть моряков, их состояние оценивается как удовлетворительное. В Росморречфлоте добавили, что, по данным турецкой стороны, один из спасенных - гражданин России, старший механик судна.

В мире Ближний Восток Турция Правительство Минтранс Росморречфлот

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