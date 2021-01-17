Депутаты Госдумы прокомментировали заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который высказал мнение, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения Североатлантического альянса. Парламентарии отметили, что это не главная причина.

Свое заявление экс-канцлер ФРГ ранее сделал в интервью изданию Spiegel. Политик отметил, что если бы Украина вступила в альянс, то стратегический для РФ Севастополь оказался бы на территории НАТО.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил в комментарии РИА Новости, что настоящая причина возвращения Крыма в Россию заключается не в расширении НАТО, а в желании жителей полуострова вернуться домой. При этом он отметил, что расширение альянса все же "было раздражителем", и крымчане "в штыки встречали сближение Украины с НАТО". "Потому что мы часть российской нации и никогда об этом не забывали и детей своих этому учили", - добавил парламентарий.

Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек в комментарии RT выразил мнение, что Шредер высказал лишь одну причину возвращения полуострова в состав России. Уверенность крымчан в их выборе, по его словам, подкреплялась как расширением НАТО, так и насильственной украинизацией, а также насаждением "европейских ценностей". Крымчане, по его словам, всегда ментально оставались россиянами.