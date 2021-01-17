В Москве прощаются с Борисом Грачевским

Прощание проходит в открытом формате. Проводить в последний путь Бориса Грачевского пришли друзья, коллеги и поклонники его творчества, сообщают РИА Новости. На экране под негромкую музыку транслируют фотографии Грачевского разных лет.

Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". Также - режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", создатель нескольких документальных лент.