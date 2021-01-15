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Стало известно место похорон Бориса Грачевского

Наше кино
    15.01.2021, 14:14
Текст:   Олег Усков

Одного из создателей и художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, "знакомый с ситуацией".

"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сообщил инсайдер.

Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти артиста, госпитализированного в конце декабря и дважды вводившегося в искусственную кому, стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией - у Грачевского было поражено 75% легких.

"Ералаш" был основан Грачевским и Хмеликом в 1974 году. На протяжении десяти лет Грачевский был директором киножурнала, а с 1984 года занимал должность его художественного руководителя.

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