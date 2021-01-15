Стало известно место похорон Бориса Грачевского

Одного из создателей и художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, "знакомый с ситуацией".

"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сообщил инсайдер.

Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. Причиной смерти артиста, госпитализированного в конце декабря и дважды вводившегося в искусственную кому, стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией - у Грачевского было поражено 75% легких.

"Ералаш" был основан Грачевским и Хмеликом в 1974 году. На протяжении десяти лет Грачевский был директором киножурнала, а с 1984 года занимал должность его художественного руководителя.