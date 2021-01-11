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Создатель "Ералаша" Борис Грачевский вышел из комы

Наше кино
    11.01.2021, 13:56
Текст:   Олег Усков

71-летний создатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с COVID-19 в реанимацию, вышел из искусственной комы. Об этом друг режиссера, актер Владимир Долинский рассказал сайту Teleprogramma.pro.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Боре лучше. Я отвозил ему разные вкусняшки. Боря находился в искусственном сне, а вчера врачи вывели его из этого состояния", - обнадежил артист.

При этом Долинский подчеркнул, что Грачевский "уже сидел вчера" и состояние худрука "слава Богу, стабилизировалось".

О болезни Бориса Грачевского стало известно 21 декабря. При этом первое время режиссер лечился дома. Позже стало известно, что у него поражено 75% легких.

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