Создатель "Ералаша" Борис Грачевский вышел из комы

71-летний создатель и художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, госпитализированный с COVID-19 в реанимацию, вышел из искусственной комы. Об этом друг режиссера, актер Владимир Долинский рассказал сайту Teleprogramma.pro.

"Боре лучше. Я отвозил ему разные вкусняшки. Боря находился в искусственном сне, а вчера врачи вывели его из этого состояния", - обнадежил артист.

При этом Долинский подчеркнул, что Грачевский "уже сидел вчера" и состояние худрука "слава Богу, стабилизировалось".

О болезни Бориса Грачевского стало известно 21 декабря. При этом первое время режиссер лечился дома. Позже стало известно, что у него поражено 75% легких.