Вильфанд предупредил о "нервной погоде" на европейской части России

Жителей европейской части России на следующей неделе ждет "нервная погода" - температура с понедельника по выходные будет меняться в диапазоне более 30 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в первой половине неделе наступят аномальные морозы - столбики термометров опустятся до минус 30 градусов и ниже. При этом к концу недели, в пятницу придет оттепель с температурой до 4 градусов тепла.

"Днем в четверг температура начнет просто очень быстро ползти вверх, - цитирует Вильфанда ТАСС. - Уже к пятнице ночные температуры будут около минус 5, а днем уже оттепель. Будет даже до плюс 4 градусов доходить. По предварительным расчетам, 23 января уже и ночные температуры будут около 0 градусов".

Ранее, напомним, синоптики сообщили о приближении такой погоды в Москве и области - в столичном регионе в понедельник пообещали самые холодные сутки за четыре года, а к концу недели небольшой плюс.