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17.01.2021 17:01
Рубрика: Власть

Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене

Текст: Алексей Чуриков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва открыта к нормальному диалогу с Вашингтоном при новой администрации Джо Байдена. Об этом она сказала в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Захарова отметила, что в целом Россия не ожидает в ближайшее время резкого прорыва в отношениях с США.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"В принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли... Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу", - отметила представитель МИД РФ.

Мария Захарова также прокомментировала выход России из Договора по открытому небу, заявив, что это не является каким-либо сигналом для новой американской администрации.

"Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу - это некая демонстрация для будущей администрации. Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный", - подчеркнула Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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