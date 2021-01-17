Захарова: Россия открыта к нормальному диалогу с США при Байдене

Захарова отметила, что в целом Россия не ожидает в ближайшее время резкого прорыва в отношениях с США.

"В принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли... Мы открыты к нормальному, взаимоуважительному диалогу", - отметила представитель МИД РФ.

Мария Захарова также прокомментировала выход России из Договора по открытому небу, заявив, что это не является каким-либо сигналом для новой американской администрации.

"Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу - это некая демонстрация для будущей администрации. Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный", - подчеркнула Захарова.