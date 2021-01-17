Зимние щетки стеклоочистителя: все плюсы и минусы

С наступлением морозов у многих водителей возник соблазн заменить штатные стеклоочистители на зимние. Разберемся с тем, стоит ли производить такую рокировку и какие щетки лучше в морозы.

Чем плохи классические универсальные щетки

Классический каркасный стеклоочиститель состоит из системы шарниров и коромысел. Такой конструктив нужен для того, чтобы прижимать резиновую ленту стеклоочистителя к лобовому стеклу.

И именно такая шарнирная структура приносит проблемы зимой. На сочленениях и просто на открытых частях металла скапливается влага, которая быстро покрывается коркой льда, которая способствует заклиниванию коромысел и уводу резины с рабочей траектории.

Кроме того, неприкрытые кожухом резиновые элементы такого дворника при резком похолодании прилипают к стеклу и дубеют. В результате с началом очистки "лобовухи" зимним морозным утром проявляют себя неприятные скрипы и вибрации. Соответственно, использование классических "каркасников" в мороз может создавать не только дискомфорт, но и опасные ситуации из-за сокращения площади очистки и ухудшения обзора.

Является ли альтернативой зимним дворникам "бескаркасники"

Бескаркасные дворники, которые сегодня устанавливают на большинство современных моделей, лишены недостатков архаичных каркасных стеклоочистителей. Их важным преимуществом является то, что на корпусе почти нет выступающих металлических элементов. Соответственно, тут особо нечему обледеневать.

Однако минусом является то, что бескаркасный дворник легкий и тонкий. Соответственно, он прижимается к стеклу хуже каркасных моделей системой придавливания и многократно хуже тяжелых зимних аналогов. Соответственно, обычные "бескаркасники" отлично справляются с отводом воды и воды со снегом, но пасуют, когда нужно быстро убрать с "лобовухи" липкий снег и наледь.

Плюсы зимних щеток

Чем отличаются специальные зимние стеклоочистители от универсальных? Их главная особенность - герметичный чехол с прижимными пружинами, защищающий металлический каркас от обмерзания и подтеков талой воды.

Резиновая рабочая лента таких дворников при этом длиннее и мягче обычной, соответственно такая резина лучше отводит воду и снег и не так активно дубеет на морозе.

Зимние дворники также прилегают к стеклу плотнее универсальных аналогов благодаря особому устройству коромысел, и большему по сравнению с другими конструкциями, весу. Как следствие, в морозы, снегопады и при перепаде температур такие щетки чистят заметно лучше незащищенных от снега и наледи стандартных аналогов и не создают характерных скрипов, которыми грешат обычные стеклоочистители в сильные морозы. Наконец, такие модели практически не подвержены налипанию снега и льда и не примерзают к поверхности стекла.

Минусы зимних щеток

В то же время у зимних щеток имеются и известные недостатки. Главный из них - неважная аэродинамика. Массивный чехол и высокая посадка чистящих элементов заставляют такие дворники дрожать даже на 100 км/ч, а после 140 км/ч такую щетку уже могут поднять над стеклом набегающие потоки воздуха. Соответственно, в такие моменты заметно ухудшается и качество очистки "лобовухи" - приходится снижать скорость. Впрочем, гонять по зимним дорогам небезопасно, поэтому претензия не столь актуальна.

Еще одна проблема - возможная утрата герметичности резинового чехла. В основном из-за перепада температур и механического воздействия резиново-пластиковая "броня" прорывается, до щеток добирается влага, и они примерзают к стеклам во время морозных ночей. В результате такой стеклоочиститель не прочищает стекло в некоторых секторах, а из-за заклинивания шарниров (опять-таки из-за пробоя чехла и обмерзания металла) щетка может съезжать на бок и чистить не рабочей поверхностью, а чехлом.

Наконец, очевидным недостатком зимних дворников является высокая цена. Дополнительные материалы, задействованные электронные ноу-хау и сложности в сборке, не позволяют производителям выпускать бюджетные варианты таких устройств. Ну и еще эстеты могут посетовать на то, что грубые и массивные зимние щетки не имеют ничего общего со стильным дизайном. Впрочем, как говорится, на вкус и цвет...

А если подогреть?

Отдельная разновидность зимних щеток - модели с подогревом, когда рабочая поверхность стеклоочистителя дополнена нагревательными элементами. К таким "умным" щеткам подведены провода, подключенные к бортовой электросети. Соответственно, имеется блок управления, контролирующий напряжение и температуру окружающего воздуха. Как можно догадаться, подогреваемые зимние щетки увеличивают шансы, что "лобовуха" будет хорошо очищаться в любое зимнее ненастье.

Однако нужно помнить о том, что быстро "разморозить" такие щетки в мороз, скажем, -30 градусов по Цельсию - не получится - потратите около получаса. А вот когда на градуснике до -10, хватит и пяти минут, пока чистите кузов от снега. Хотите большей гарантии отогрева - ищите самые дорогие щетки, подогрев которых активируется удаленно, с пульта. Но даже более разумной альтернативой может стать штатный подогрев лобового стекла или зоны покоя стеклоочистителей.

В таком случае можно обойтись и обычными зимними щетками, цены на которые начинаются с 500 рублей - конструкция будет защищена сверху и подогреваться снизу "лобовухой": то что нужно! Что же касается цены подогреваемых щеток, она покусывается, придется отдать как минимум тысячу рублей. Ну или, скажем, "самоделкины" могут попробовать тюнинговать необогреваемые дворники при помощи комплектов обогрева для самостоятельной доработки стеклоочистителей - такие тоже имеются в продаже.

Выводы

Автомобилистам, стремящимся к оптимальному обзору зимой, стоит иметь два комплекта щеток - летние и зимние. И менять их вместе с сезонным "перекидыванием" колес.

Тратиться на подогреваемые щетки имеет смысл лишь тогда, когда ваша машина не имеет подогрева лобового стекла или зоны покоя стеклоочистителей, и в этом случае лучше приобрести щетки с дистанционным управлением, хотя здесь стоит помнить о том, что сигнал радиобрелока как правильно невелик - запускать подогрев щеток с верхнего этажа "многоэтажки" вряд ли получится.