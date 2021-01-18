15 премьер недели по ТВ и в Сети с 18 по 24 января

1

Фильм "Красотка в ударе" Яны Гладких. На Первом канале 22 января в 21.30.

Это история про девушку Полину, которая работает на "мужской" работе - бригадир, техник сцены, сопровождает мероприятия - концерты, Дни города, корпоративы - с технической стороны: устанавливает звук, свет, оборудование. В ее подчинении несколько мужчин, которые зовут ее "Палыч". Она постоянно подвергается давлению со стороны общества, коллег, семьи и самой себя за то, что не соответствует чьим-то ожиданием и общепринятым стандартам. И в итоге пытается понять, что есть красота, и как принять саму себя. В ролях: Юлия Александрова, Лариса Кокоева, Максим Блинов, Андрей Бурковский, Григорий Калинин, Павел Ворожцов, Яна Кошкина, Таисия Вилкова и другие.

2

Фото: Первый канал

"Я почти знаменит" - новое шоу талантов, участники которого демонстрируют уникальные способности всей стране. На Первом канале, 17 января в 17:35 и 24 января в 17:25.

В каждом отборочном туре 11 участников. Если все члены жюри одобрят выступление и загорятся все три звезды - участник проходит дальше. Но у каждого из членов жюри проекта - Алексея Ягудина, Жанны Бадоевой и Николая Цискаридзе - есть и золотая кнопка. Только один раз они могут воспользоваться ею и пропустить в финал участника, за которого проголосовали не все, и дать ему шанс заработать главный приз - 3 миллиона рублей. Ведущие - Сергей Минаев и Аглая Шиловская.

3

19-я церемония вручения Национальной кинопремии "Золотой орёл". "Россия 1", 22 января в 01:45.

Среди номинантов в этом году: "Стрельцов" (режиссёр: Илья Учитель), "Лёд-2" (Жора Крыжовников), "Блокадный дневник" (Андрей Зайцев), "Дорогие товарищи!" (Андрей Кончаловский), "Одесский пароход" (Сергей Урсуляк), "Зулейха открывает глаза" (Егор Анашкин) и другие проекты.

4

К 80-летию Пласидо Доминго - на телеканале "Россия - Культура" программа "Энигма" (21 января в 21:35, повтор 22 января в 15:35) и гала-концерт в театре "Ковент-Гарден" "Пласидо Доминго и друзья" , запись 1996-го года (24 января в 21:45).

За свою карьеру Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий и продолжает петь и гастролировать: совсем недавно, в октябре 2020-го, в самый разгар пандемии, певец выступил на сцене Большого театра.

5

Фото: Пресс-служба ТК "Россия - Культура"

Концерт "Баллада о Высоцком" на сцене московского Театра на Таганке. "Культура", 23 января в 18:30.

Дмитрий Певцов и "ПевцовЪ-Оркестр" при участии Екатерины Гусевой, Никиты Высоцкого и эстрадно-джазового оркестра под руководством Андрея Балина исполнят самые любимые песни Высоцкого.

6

Телевизионный марафон юношеских оркестров мира - проект Юрия Башмета в поддержку молодых музыкантов. "Россия - Культура", 23 января в 11:45.

Участниками шестичасового марафона станут 19 юношеских оркестров из Европы, Азии, Африки, Индии, Китая, Южной и Северной Америки. Ведущие проекта - Юрий Башмет и Михаил Зеленский.

7

Фото: ТРК "ЗВЕЗДА"

Программа "Легендарные матчи". "Звезда", с 22-го января в 18:25.

Ведущий - знаменитый хоккеист, общественный деятель и политик Вячеслав Фетисов. Гости программы - непосредственные участники спортивных событий. В создании новой программы принимал участие лично министр обороны России Сергей Шойгу. Премьерные выпуски посвящены первой игре финала Кубка Канады 1987 года между сборными СССР и Канады.

8

Документальный сериал "ПроЯвления Павла Каплевича" "Россия - Культура", 18-21 января в 23:10.

Каплевич - художник, сценограф, декоратор, изобретатель, выдумщик, жизнелюб, заводила, даже экскурсовод. В четырех сериях фильма Павел Каплевич расскажет, как работал с Петром Фоменко, Олегом Меньшиковым, Романом Виктюком, Галиной Волчек, Владимиром Мирзоевым и другими, и еще много невероятных фактов из своей биографии.

9

Программа "Идеальное предложение". "Москва 24", по субботам в 9:30, повтор - 20:30.

Ведущая Александра Буратаева как добрая фея преобразит героя программы, поможет выбрать самое красивое, романтичное или необычное место для идеального предложения. А также даст практические советы и персональные рекомендации, которые помогут участникам обрести уверенность в себе и счастье в личной жизни.

10

Сериал "Ивановы-Ивановы", пятый сезон. СТС, 25 января в 19:00.

К любимым героям в исполнении Сергея Бурунова, Михаила Трухина, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Семёна Трескунова, Алексея Лукина и Юрия Ицкова присоединятся звёзды других комедийных хитов СТС. Так, Станислав Дужников ("Воронины") сыграет нелюдимого родственника Ивановых, который приютит их на своей ферме, а Андрей Леонов ("Папины дочки") перевоплотится в местного ветеринара. Спустя десять лет он вновь окажется в одном кадре с Лизой Арзамасовой, сыгравшей девушку Вани Иванова.

11

Сериал "Это грех!", "Амедиатека", с 23 января.

Эмоциональная драма от шоураннера сериалов "Годы" и "Близкие друзья" Расселла Т. Дэвиса. "Это грех" - ода любви и поиску себя в Лондоне 80-х. Сериал рассказывает о трех друзьях, переехавших в сердце Англии: здесь они будут взрослеть, влюбляться, разочаровываться, терять и находить. Расселл учел и социальный контекст того времени, затронув тему эпидемии СПИДа.

12

Сериал "Теряя Элис". На Apple TV + c 22 января.

История о 48-летней женщине-режиссере, которая чувствует себя потерянной, так как посвятила всю себя семье. После короткой встречи в поезде она становится одержимой 24-летней роковой Софи, в конечном счете переступая через все свои моральные принципы и убеждения. Сериал поднимает такие проблемы, как ревность, зависть, чувство вины, страх старения, желание добиться успеха любой ценой, а также повествует о сложных отношениях женщин с самими собой и друг с другом. Но, прежде всего, "Теряя Элис" - это драматическое любовное послание.

13

Сериал "Бывшие", 3-й сезон. На START, с 21 января.

Яна (Любовь Аксенова) - дочь влиятельного отца, которая безрассудно тратит его деньги в компании золотой молодежи. Но роскошной жизни приходит конец, когда семья узнает о ее зависимости. Девушку отправляют в клинику, где героиня знакомится с психологом-консультантом Ильей (Денис Шведов), который сам из "бывших". Позже Яна, чтобы спасти отца, выходит замуж за эксцентричного и жестокого бизнесмена из Кемерово (Анатолий Журавлев). Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке - писательнице Елене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться от зависимостей?

14

Сериал "Страйк: Смертельная белизна", Амедиатека с 21 января.

Несмотря на то, что книги про сыщика Корморана Страйка пишет некий Роберт Гилбрэйт, весь мир знает, что под этим псевдонимом скрывается Джоан Роулинг. Новый сезон основан на четвертой книге серии - "Смертельная белизна". Психически неуравновешенный молодой человек Билли Найт просит, чтобы Страйк расследовал убийство, свидетелем которого, по его мнению, он был в детстве.

Также на сервисе Амедиатека появится документальный сериал "Рисуя с Джоном" - с 23 января. Проект Джона Лури - культового художника, музыканта (группа The Lounge Lizards) и актера (играл в ранних фильмах Джима Джармуша и Вима Вендерса).

15

Фильм "Гроза" - впервые на российском ТВ покажет телеканал "Кинопремьера" (20 января, 20.30).

События знакомой со школы пьесы Островского переносятся в наши дни. Режиссер картины Григорий Константинопольский ("Восемь с половиной долларов", сериал "Мертвые души"). Вместо "луча света в тёмном царстве" здесь секс, танцующие инопланетяне и рэп от Макаревича-младшего, вместо провинциальной глубинки XIX века - современная провинция, где происходят политические игры. В ролях - Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Александр Кузнецов, Василий Буткевич и другие.