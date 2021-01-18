На концерте в честь Юрия Башмета выступят мировые звезды Максим Венгеров, Ксавье де Местр Ефим Бронфман и Матиас Гёрне, пианистка Полина Осетинская откроет смысл и красоту концерта Шумана заново, а Александр Болдачев и Государственный академический камерный оркестр России сыграют программу бисов.

Кто играет: Юрий Башмет, Максим Венгеров, Ефим Бронфман, Ксавье де Местр, Матиас Гёрне, Мария Бараканова, Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия".

Что играет: Сочинения Дж. Россини, В.А. Моцарта, Ф. Шуберта, Л. ван Бетховена, Э. Пэриш-Алварса и др.

Почему идти: Набирающий обороты Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета достигнет своей кульминации в день рождения маэстро. На сцену зала им. Чайковского выйдут ярчайшие звезды мирового исполнительского искусства. Особого упоминания заслуживает один из наиболее неординарных арфистов современности Ксавье де Местр, чье первое появление в Москве год назад произвело на наших меломанов поистине неизгладимое впечатление. Впрочем, хорошо известные публике Максим Венгеров, Ефим Бронфман и Матиас Гёрне также привыкли собирать аншлаги (не говоря уже о виновнике торжества - выдающемся альтисте и дирижере Юрии Башмете!). Словом, подана серьезная заявка на главный концерт сезона; пропускать категорически не рекомендуется.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 24 января; 4 000 - 12 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Михаил Татарников), солистка Полина Осетинская.

Что играет: Ф. Шуман - Увертюра к опере "Геновева", Концерт для фортепиано с оркестром, Л. ван Бетховен - Симфония №6.

Почему идти: Полина Осетинская, успешно преодолевшая "вундеркиндское проклятие", признается сегодня одной из самых интересных мастериц черно-белых клавиш. Фортепианный концерт Шумана, требующий от солиста высокого технического мастерства, но не виртуозности, в полной мере продемонстрирует талант пианистки "открывать смыслы и красоту, стертую десятилетиями слепого музейного поклонения и механического, часто бездушного исполнения".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 21 января; 1 800 - 2 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный академический камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина, солист Александр Болдачев.

Что играет: Дж. Россини - Соната для струнных, Ф. Мартэн - Павана "Цвет времени", И. Альбенис - Астурия из Испанской сюиты № 1, А. Болдачев, Нестеров - Попурри на музыку Таривердиева, Шнитке, Шварца, С. Прокофьев Танец рыцарей из музыки балета "Ромео и Джульетта", Дж. Уильямс - Музыка из фильма "Звёздные войны", И. С. Бах - Адажио из "Пасхальной оратории", Менуэт и Шутка из оркестровой Сюиты № 2, А. Вивальди - Концерт для скрипки и гобоя с оркестром соль минор, А. Пьяццолла "Либертанго", Х. Циммер - Дж. Гаспарян - Музыка из фильма "Гладиатор".

Почему идти: Арфа - прямая наследница лиры, одного из наиболее известных античных инструментов. По этой причине звук ее содержит в себе благородную архаику: слушая арфу, словно слушаешь вечность. Александр Болдачев чувствует все, что сказано выше: в его игре слышны теплота, покой и надежда - то, чего так недостает в современном мире. Программа, в которой он солирует, названа "Бисы". Меломанские лакомства - от Россини до Пьяццоллы. Музыка, с первых же пассажей заставляющая забыть все, что не есть она.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 23 января (начало в 18.00 и 20.30); 600 - 1 200 руб.