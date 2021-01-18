"Белавиа" сократит число международных рейсов

Если взглянуть на табло в международном аэропорту белорусской столицы, то становится очевидным, что пандемия коронавируса и в наступившем году не добавляет оптимизма воздушным перевозчикам.

В понедельник стало известно, в частности, что авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Женеву практически до конца года - 30 октября, уточняется на сайте перевозчика.

А рейсы в Ашхабад и в латвийскую столицу - Ригу отменены до 1 марта. Кроме того, до 27 марта включительно не продаются билеты на маршруты в Будапешт и Алматы. По-прежнему приостановлены рейсы до 27 марта и во все пункты Союзного государства (кроме московского аэропорта Домодедово).

В администрации аэропорта пояснили, что вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до конца марта текущего года.