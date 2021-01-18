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Рубрика: Происшествия

"Берлинский пациент" отправлен под арест на 30 суток

Текст: Анна Полтавцева

Химкинский суд удовлетворил ходатайство ФСИН и отправил под арест на 30 суток блогера Алексея Навального. Об этом сегодня из зала суда сообщил Life.

Такое решение суд принял во время выездного заседания, которое прошло в здании 2-го оперативного полка УМВД по городу Химки, где содержался временно задержанный Навальный. Выездное заседание прошло в полиции в связи с тем, что у блогера не было актуальных результатов теста на коронавирус. Как стало известно в суде, Навальный неоднократно нарушал правила условного осуждения.

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Блогера, прилетевшего накануне вечером из Берлина, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Москве, осужденный к условному наказанию Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока. В частности, он был обязан регулярно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Однако не сделал этого дважды в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка Навального на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. И уже после лечения в германской клинике "Шарите" с 23 сентября он без уважительных причин фактически игнорировал отмечание в уголовно-исполнительной инспекции. В связи с этим в конце прошлого года - 29 декабря Навальный был объявлен в розыск. В тюремном ведомстве уточнили, что гражданин Навальный до решения суда о замене ему условного срока на реальный будет находиться под стражей.

На следующей неделе 29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного на реальное наказание по делу "Ив Роше". 30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд приговорил Навального условно к трем с половиной годам лишения свободы с полумиллионным штрафом за мошенничество и легализацию денег. Также суд назначил ему испытательный срок в 5 лет. В августе 2017 года этот срок был продлен еще на год.

Происшествия Правосудие Суд

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