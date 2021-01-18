Бомбардировщики США провели патрулирование на Ближнем Востоке

Американские стратегические бомбардировщики B-52 провели патрулирование на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят Ближний Восток и Центральная Азия.

По словам главы СЕНТКОМ генерала Фрэнка Маккензи, краткосрочное развертывание стратегических вооружений является важной частью оборонительных возможностей США в данном регионе. Подобное патрулирование - "четкий и внятный сигнал как друзьям, так и потенциальным противникам". Это уже второй подобный полет в 2021 году, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление.

Появление американских бомбардировщиков уже прокомментировал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Президент США, если ваши "присутственные патрули" предназначены для запугивания или предупреждения Ирана, вам бы лучше следовало потратить эти миллиарды долларов на здоровье ваших налогоплательщиков", - отметил он.

Напомним, в конце декабря 2020 года США перебросили на Ближний Восток два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Пентагон объяснил свои действия желанием продемонстрировать военный потенциал страны, а нынешнее развертывание сил на Ближнем Востоке - это "ясный сигнал всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам".