Европейские политики - о "берлинском пациенте" и его защитниках

Задержание и арест на 30 суток Алексея Навального - следствие абсолютно законных и заранее объявленных претензий к нему уголовно-исполнительной системы. Однако оно стало очередным поводом для некоторых западных политиков пообещать новые санкции для России. Этим политикам, которые публикуют заранее подготовленные как под копирку комментарии, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала уважать международное право, не посягать на суверенное национальное законодательство и заняться проблемами в собственных странах. При этом на Западе стараются не слышать голосов здравых политиков, которые не звучат в унисон безальтернативному многоголосому хору западного истеблишмента. Вот некоторые из таких мнений.