Европейские политики - о "берлинском пациенте" и его защитниках

Новости

В Вашингтон прибыла уже 21 тысяча бойцов Нацгвардии 18:49
Комитет Госдумы одобрил упрощенное получение вычетов по НДФЛ 18:47
В РПЛ прокомментировали идею сокращения премьер-лиги до 12 клубов 18:19
Столичный департамент транспорта призвал водителей соблюдать ПДД 18:18
После снегопадов в Москве утилизировано более миллиона кубометров снега 18:18
Депутаты Госдумы поедут на зимнюю сессию ПАСЕ 17:46
Павел Фрадков назначен первым заместителем управделами президента 17:33
От рака умер второй участник дуэта "Зигфрид и Рой" 17:20
После схода снежной лавины в Домбае открыта "горячая линия" МЧС 17:11
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок 17:04
Зрители смогут пообщаться с создателями фильмов на онлайн-премьерах 16:47
Экс-следователь Митасов арестован до конца января по делу о поджоге 16:44
БДК "Петр Моргунов" готовится к переходу на Северный флот 16:43
На Домбае спасли еще шесть человек из-под снежной лавины 16:38
Звезда "Последнего героя" Энджи Якуш умерла от рака 16:36
Умерла актриса Джоан Роджерс 16:30
МЧС показало первые кадры после схода лавины на Домбае 16:06
В Сеть попали новые фото со съемок третьей части "Человека-паука" 16:04
Миронов выступил за повышение доплат классным руководителям 15:59
Врач рассказал о возможности приема жаропонижающих после вакцинации 15:57
В Петербурге скончался известный архитектор-реставратор Рафаэль Даянов 15:49
Попова: Четверть россиян имеет иммунитет к коронавирусу 15:48
В Турции найдено тело российского капитана с ранее затонувшего судна 15:40
В Псковской области ребенка из отдаленной деревни будут возить в школу 15:39
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
18.01.2021 18:35
Рубрика: Власть

"Демократия в России не поддается провокациям"

Европейские политики - о "берлинском пациенте" и его защитниках
Текст: Анна Полтавцева
Задержание и арест на 30 суток Алексея Навального - следствие абсолютно законных и заранее объявленных претензий к нему уголовно-исполнительной системы. Однако оно стало очередным поводом для некоторых западных политиков пообещать новые санкции для России. Этим политикам, которые публикуют заранее подготовленные как под копирку комментарии, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова посоветовала уважать международное право, не посягать на суверенное национальное законодательство и заняться проблемами в собственных странах. При этом на Западе стараются не слышать голосов здравых политиков, которые не звучат в унисон безальтернативному многоголосому хору западного истеблишмента. Вот некоторые из таких мнений.
Власть Работа власти Внешняя политика

Главное сегодня

МИД: Москва высылает двух нидерландских дипломатов
Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале
Мишустин поручил из-за морозов усилить контроль за теплоснабжением
Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
Мурашко разъяснил, когда отменят обязательное ношение масок
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году