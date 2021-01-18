ФХР поддержит любое решение ИИХФ о месте проведения ЧМ-2021

Федерация хоккея России поддержит любое решение Международной федерации хоккея о месте проведения чемпионата мира 2021 года.

В понедельник Совет ИИХФ принял решение о переносе части чемпионата мира из Беларуси. Турнир должен был пройти в Минске и Риге. Решение о новом месте проведения турнира будет принято в ближайшее время.

Как сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, на данный момент есть три варианта проведения турнира.

Согласно первому из них, весь ЧМ-2021 примет Латвия, либо турнир будет разделен со Словакией или Данией.

Третьяк заявил, что сборная России готова принять участие в турнире, где бы он не состоялся.

"Мы не имеем к этому отношения, это не наша территория. Нам скажут, что чемпионат мира будет в Братиславе, Латвии или где-то еще. Мы скажем: "Хорошо, поедем туда, куда определит Международная федерация хоккея". В этом плане мы полностью поддерживаем ИИХФ", - цитирует слова Третьяка ТАСС.

Именно в Минске должна была играть российская команда на групповом раунде, там же должны были проводиться матчи плей-офф, включая финал.