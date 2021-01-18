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18.01.2021 07:10
Рубрика: Общество

Иностранные эксперты оценили российскую вакцину "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
Российскую вакцину "Спутник V", созданную учеными НИЦ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций уже зарегистрировали в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Ожидается регистрация еще в двух странах, сообщили в РФПИ.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

16 января российской вакциной привился президент Гвинеи Альфа Конде и члены правительства этой страны. Портал стопкоронавирус.рф представил мнения иностранных экспертов о препарате "Спутник V".

Полина Степенски, профессор, зав.отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии клиники Хадасса (Израиль):

Фото: AP Photo / Anis Belghoul
Алжир ожидает в январе 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

Первое, что надо сказать российским ученым и медикам, это "браво!". Эту технологию и научный подход мы прекрасно понимаем и абсолютно одобряем. Вы совершили настоящий прорыв в науке и медицине. Мы благодарны вам за то, что вы сделали замечательную работу. Вырабатывается устойчивый и гуморальный, и клеточный иммунный ответ. Это обеспечивается за счет использования двух разных векторов, доставляющих препарат и, одновременно, решающих проблему возможного нейтрализующего эффекта при второй инъекции. Доказана очень высокая эффективность двух подобранных аденовирусов. Таким образом, используемая институтом Гамалеи платформа - это правильная платформа.

Надей Хаким, вице-президент Международной академии медицинских наук, вице-президент Британского Красного Креста:

Результаты клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" продемонстрировали впечатляющие результаты, признанные мировым медицинским сообществом. Доказано, что вакцина безопасна и эффективна без выявленных серьезных побочных эффектов, в ней используется проверенная платформа, основанная на человеческих аденовирусных векторах, что в настоящее время является самым безопасным механизмом для введения генетического кода вирусного шипа в организм человека. Этот подход тщательно изучен не только в России, но и за рубежом. Россия имеет длительный и успешный опыт разработки вакцин и остается мировым лидером в этой области. Мы надеемся, что вакцина скоро станет доступной по всему миру, чтобы помочь остановить разрушительную пандемию и позволить людям вернуться к нормальной жизни.

Мухаммад Мунир, молекулярный вирусолог Университета Ланкастера (Великобритания):

"Спутник V" показал необходимую безопасность и высокую иммуногенность. Есть особенности, которые делают "Спутник V" перспективным. Идея использования двух разных аденовирусов в качестве вектора превосходит многие передовые вакцины. Как правило, иммунная система воспринимает векторные белки как антиген, аналогичный белку S SARS-CoV-2, поэтому также возникает иммунный ответ против этих белков. Если люди реиммунизируются (в виде второй дозы или повторной вакцины), ранее существовавший иммунитет может поставить под угрозу эффективность второй дозы вакцины. Использование вектора другого типа, как в "Спутнике V", позволяет избежать этой проблемы.

Дхирендра Кумар, старший микробиолог и научный сотрудник Национального центра контроля заболеваний Дели (Индия):

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V"

Разработавший "Спутник V" Институт Гамалеи - это институт, которому доверяют, поскольку шесть лет назад он уже разработал успешную вакцину против Эболы, основанную на той же платформе. Как и в случае с лихорадкой Эбола, вакцины, основанные на этой платформе, уже более 12 лет используются в Китае для борьбы с опухолями. Фактически более 250 клинических испытаний и около 75 международных публикаций подтвердили безопасность вакцин и лекарств, созданных на основе этой платформы. Клинические испытания российской вакцины показали, что уровень нейтрализующих антител после вакцинации значительно выше, чем у пациентов, перенесших коронавирус. Такой уровень иммунного ответа достаточен, чтобы отреагировать на любую дозу коронавируса.

Ян Джонс, профессор вирусологии университета Рединга (Англия):

"Спутник V" - хорошая новость для вакцинации против COVID-19. Его введение в оборот является хорошим предзнаменованием для достаточного количества вакцины в географически разных регионах, чтобы обеспечить возможность всеобъемлющей программы вакцинации в глобальном масштабе. Данные о вакцине "Спутник V" выглядят впечатляюще, особенно с учетом того, что количество участников исследований велико, и иммунный ответ на бустер (введение второго компонента препарата - ред.) полностью проявляется в дальнейшем.

Хуго Пицци, эпидемиолог и магистр общественного здравоохранения, профессор Национального университета Кордовы (Испания):

Российская вакцина "Спутник V" имеет хорошую научную основу благодаря Институту Гамалеи. Разработки Института на этой платформе уже успешно показали себя против Эболы и Ближневосточного респираторного синдрома. "Спутник V" использует безопасные аденовирусы человека - такие, от которых мы простужаемся зимой, но лишенные возможности нас заразить. Внутрь помещается белок, на который организм начинает вырабатывать антитела. А через месяц запускается выработка второй партии антител. Так это надежно работает.

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