Постановление правительства Калининградской области от 16 января 2021 года № 3 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", предложением главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 14 января 2021 года № 1 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от И июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943 и от 25 декабря 2020 года № 975) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) спортивных;";

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) в сфере физической культуры и спорта;";

3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Установить, что действие ограничений, установленных пунктами 2, 3 настоящего постановления, не распространяется на:

1) деятельность образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров в части индивидуальных спортивных тренировок (занятий) и групповых спортивных тренировок (занятий) с численностью групп в закрытых спортивных сооружениях - не более 12 человек, на открытых спортивных сооружениях -не более 20 человек;

2) официальные спортивные мероприятия с участием команд Футбольного клуба "Балтика", при условии заполнения зрительских трибун не более 20 % от общего количества мест, и Волейбольного клуба "Локомотив -Калининградская область", при условии заполнения зрительских трибун не более 10 % от общего количества мест;

3) официальные физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые без зрителей, при условии:

- предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области (уведомление направляется не менее чем за 10 дней до планируемой даты мероприятия);

- соблюдения мер, предусмотренных Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

4) в пункте 4:

- в подпункте 1:

в абзаце третьем слова "по 31 января" заменить словами "до 15 февраля";

абзацы четвертый - седьмой признать утратившими силу;

в абзаце восьмом:

слова ", в период с 25 декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года с 19.00 до 06.00, в период с 03 января 2021 года по 10 января 2021 года - с 21:00 до 06:00" исключить;

дополнить словами "в период до 15 февраля 2021 года";

абзацы тринадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;

абзац семнадцатый после слов "в очной форме" дополнить словами ", в период с 18 января 2021 года по 31 января 2021 года - в группах более 12 человек (на открытых площадках - более 20 человек)";

- в подпункте 2 слова "до 17 января" заменить словами "до 15 февраля";

- подпункты 4-6 признать утратившими силу;

5) пункт 8 после слов "по 25 января 2021 года" дополнить словами ", с 26 января 2021 года по 08 февраля 2021 года";

6) пункт 9 признать утратившим силу;

7) в пункте 10 слова "включая корпоративные мероприятия в связи с празднованием новогодних праздников," исключить;

8) пункт 11 признать утратившим силу;

9) в пункте 12:

- в абзаце втором подпункта 7 слова "по соглашению сторон" исключить, слова "на удаленный режим работы" заменить словами "на дистанционную работу";

- дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:

"12) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию на территории Калининградской области услуг общественного питания, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 30 мая 2020 года;

13) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания фуд-кортами, расположенными в торговых центрах (торговых комплексах), соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции рекомендации, указанные в подпункте 12 настоящего пункта, а также рекомендации к работе таких предприятий питания, утвержденные руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области.";

10) пункт 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) обеспечить в период с 18 января 2021 года по 31 января 2021 года работу муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы, - в группах не более 12 человек, на открытых площадках - в группах не более 20 человек.";

11) пункт 14 признать утратившим силу;

12) в пункте 15:

- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) практическую подготовку, которую невозможно проводить на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, проводить индивидуально и (или) в группах не более 12 человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;";

- подпункт 2 после слов "27 декабря 2020 года" дополнить словами "и с 11 января 2021 года до завершения обучения на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения";

13) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Частным профессиональным образовательным организациям:

1) с 12 ноября 2020 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

2) практическую подготовку, которую невозможно проводить на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения, проводить индивидуально или в группах не более 12 человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.";

14) пункты 17, 18 признать утратившими силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 11, 13, 14 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 18 января 2021 года.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







