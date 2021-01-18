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Рубрика: В мире

Конгрессмены начали собственное расследование беспорядков в Капитолии

Четыре комитета палаты представителей США - по разведке, внутренней безопасности, судебный, а также по надзору и реформам - объявили о начале расследования беспорядков в Капитолии 6 января. Об этом сообщается в распространенном пресс-релизе.

Фото: AP Photo/Shafkat Anowar
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Конгрессмены направили письмо ФБР, министерству внутренней безопасности, аппарату директора нацразведки и национальному контртеррористическому центру. Парламентарии запросили документы для оценки событий и разведданных, связанных с беспорядками в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Планируется изучить, что разведывательному сообществу и федеральным правоохранительным органам было известно "об угрозах насилия", а также были ли эти угрозы связаны с иностранным влиянием. Конгрессмены намерены выяснить, участвовали ли в беспорядках сотрудники сфер национальной безопасности, обороны и правосудия. Планируется рассмотреть и меры, принятые после беспорядков.

Напомним, шестого января, накануне утверждения законодателями победы демократа Джо Байдена на выборах президента США в Вашингтон стянулись сторонники действующего президента Дональда Трампа. Они двинулись к Конгрессу, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание законодательного органа. Для подавления беспорядков были привлечены бойцы спецназа ФБР и Национальной гвардии. В результате столкновений есть погибшие и пострадавшие. Десятки активистов были задержаны.

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